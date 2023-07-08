Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'ı hedef alan Koç, flaş ifadeler kullandı. İşte Ali Koç'un açıklamaları...

"AZİZ YILDIRIM ÇOK AKTİF"

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"Sayın Aziz Yıldırım son dönemde yine aktif. Kendisi keşke gelip bizim toplantılarımızda, YDK’mızda, Mali Genel Kurulumuzda konuşsa! Kendisi değil miydi dışarıda muhalefet etmeyin hainlik yapmayın gelin buraya genel kurullara mali genel kurula burada konuşun diyen sen değil miydin?"

"DİYOR Kİ ÜNİVERSİTEYİ BİZE VERİN BİZ YAPALIM!"

"Ama sen bu cesareti gösteremiyorsun. Senin cesaretin yok. Bizim en zayıf olduğumuz senin de kendini kudretli gördüğün bir dönemde açık açık davette bulunduk. Zamanında biri çıksaydı hemen kongreye gidecektik. Bu çocuk oyuncağı değil ki hemen kimse çıkmazsa ben çıkarım, yok üniversite yaparım okul yaparım. Size üniversiteyi anlatayım. Biz göreve geldik benim ilk resmi Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olarak yaptığım toplantı YÖK başkanına gitmekti, niye? 1 hafta sonra üniversiteyi katalogları çıkacaktı ve Fenerbahçe Üniversitesi onun içinde olacaktı" kontenjanlar için."

"NE BİNAMIZ VAR NE PARAMIZ"

"Ne bir binamız var ne beş kuruş paramız var, 56 tane hoca stadın altında penceresiz bir yerde çalışıyorlar yapıyorlar. Gittik YÖK başkanına dedik ki ne olur 1 sene daha bize süre verin biz Fenerbahçe’nin markasına hiçbir şekilde eğitim veremeyiz diye. Sağ olsunlar yaptılar. Diyor ki üniversiteyi bize verin biz yapalım. Baktık kaç para toplanmış üniversiteye diye 1,2 Milyon, 600 bini Vefa Küçük’ten, 600 bini de bir genç hayırsever babasının ismini bir anfiye koymak için, üniversitenin bir yerine koymak için vermiş. Yönetiminden bir kuruş para koymamış şimdi diyor ki üniversiteyi biz yapacağız. Üniversiteyi biz yapamayacaktık ne yaptık bir marka ile iş birliği yaptık."