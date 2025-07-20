“Hakan Safi Büyük Bir Transfer Yapacağının Sözünü Verdi”

Ali Koç, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü vesilesiyle yaptığı konuşmada, “Sayın Hakan Safi büyük bir transfer yapacağının sözünü verdi” diyerek transfer müjdesini paylaştı. Konuşmasında birlik, beraberlik ve mücadele vurgusu yapan Koç, taraftara umut aşıladı.

“Bugün Bizim Günümüz”

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Ali Koç, Antalya’daki etkinlikte yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bir günden fazlası. Kalbi tek bir arma için atan milyonların günü... Ne mutlu Fenerbahçeliyim diyene!”

“Fenerbahçe, Milletin Ortak Hafızasıdır”

Ali Koç, Fenerbahçe’nin sadece bir spor kulübü değil; bir toplumun umudu ve bir milletin direnişi olduğunu vurguladı:

“Fenerbahçe, çağdaşlaşmanın ve ilerlemenin simgesidir. Kökü mazide, gözü istikbalde olan bir çınardır.”

“Organize Kötülükle Mücadele Ediyoruz”

Koç, özellikle son yıllarda camianın sosyal medya üzerinden yürütülen yalan ve iftira kampanyalarıyla hedef alındığını dile getirdi:

“Fenerbahçeliler birbirine kırdırılmak isteniyor. Bu, sistemli ve planlı bir kötülük. Ama bizim DNA'mızda pes etmek yok!”

“Farklılıklarımız Değil, Ortak Sevdamız Önemli”

Birlik mesajı veren Başkan Ali Koç:

“Fenerbahçe ne bir şahsa, ne bir gruba, ne bir ideolojiye aittir. Bu renkler hepimize emanettir.”

“Her Alanda Söz Sahibi Bir Fenerbahçe İçin Tarihi Adımlar Atıyoruz”

Ali Koç, kulübün sadece saha içinde değil, saha dışında da güçlü duruşunu sürdürdüğünü söyledi.

Amaçlarının:

Sportif başarı

Sürdürülebilir mali yapı

Şeffaflık

Demokratik katılım

olduğunu belirtti.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe’ye Geliyor mu?

🎯 TRT Spor’un haberine göre Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

🗣️ Başkan Ali Koç’un transfer için yoğun çaba harcadığı, yıldız futbolcuya ise kaptanlık teklif edildiği öğrenildi.

Hakan’dan Yeşil Işık: “Fenerbahçe’de Oynamak İsterim”

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre, görüşmede Hakan Çalhanoğlu Ali Koç’a şu sözleri söyledi: