Olay, saat 00.15 sıralarında Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 275. Sokak'ta bulunan bir trafoda iki kez patlama yaşandı. Trafonun adeta bomba gibi patlaması çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, yaklaşık 10 dakika sonra 20 metre ileride bulunan bir marketin deposunda ise yangın çıktı. Yangını gören devriye halindeki bekçi ekipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, depoda çıkan yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik şirketine bağlı ekipler olay yerine gelerek çalışma yaptı. Aliağa Belediyesi görevlileri de sokakta temizlik çalışması gerçekleştirdi.