Pazarın bu haftaki gündemi ise fiyatlardaki dalgalanmalar ve araç satışlarındaki durgunluk oldu.

25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması halinde, sıfır araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi muafiyeti sağlanması halinde piyasaya bir can suyu olacağı ön görülüyor.

Araç sahipleri, piyasanın durgunluğundan ve satışların yavaşlamasından şikayetçi. Alıcılar ise fiyatların bir süre daha düşmesini beklemeyi tercih ediyor. Pazar yerindeki bu hareketlilik, önümüzdeki haftalarda fiyatların nasıl bir seyir izleyeceği konusunda merak uyandırıyor.