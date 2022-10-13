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İHA’nın haberine göre kavga sonrası taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Yerdeyken de dayak yiyen şahsın o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Şahıs aldığı darbelerle yere düşerken, darpçı ise büfeden çıkarak uzaklaştı.

Uyarılara rağmen küfretmeyi sürdüren şahıs, büfedeki bir kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi.

Burada sohbete dalan şahıs, aniden küfürlü konuşmaya başladı.

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi’ndeki büfeye geçtiğimiz hafta salı günü saat 01.15 sıralarında alkollü bir şahıs geldi.

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