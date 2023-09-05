Karabük'te sebebi bilinmeyen bir şekilde meydana gelen kazada korku dolu anlar yaşandı.
Z.Y. idaresindeki 07 LAC 99 plakalı otomobil, önce trafik lambasına ardından aynı istikamette seyir halinde olan 78 ED 930 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle trafik lambası devrilirken, sürücü yaralandı.
Çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alkollü olduğu belirlendi
Hastaneden tedavi olmadan kaçan sürücü Z.Y. polis ekiplerince yakalanırken, yapılan kontrolde 1.64 promil alkollü çıktığı öğrenildi.