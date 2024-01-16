Antalya'da alkollü sürücü nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti..

Saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Hamza Taş Bulvarı'ndan şehir merkezine doğru seyir eden 23 yaşındaki Umut A. kontrolündeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Takla atan otomobil şarampole uçarak yan dururken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki 24 yaşındaki Ali Erdemir ve 21 yaşındaki Fatıma Zehra Özdil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

65a68fbc750d6308__w1200xh675

Sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü Umut A. ve 20 yaşındaki eşi Keziban Nur Acer ise hastanede tedavi altına alındı.

Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

65a68ee147567181

Eşi ve bebeği de hayata tutunamadı

Umut A.'nın, yapılan kontrolde 0,94 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine süresiz el konulduğu öğrenildi.

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücünün eşi ve 37 haftalık hamile Keziban Nur Acer de hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının önce bebeğinin sonra ise kendisinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sürücünün tedavisinin ise devam ettiği belirtildi..

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonlar genişleyerek sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonlar genişleyerek sürecek

65a68fc54d394918__w1200xh1198

Kaynak: Haber Merkezi