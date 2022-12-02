Alpedo son olarak Altın Külah Ödül Törenine Ana Sponsor oldu. Kahramanmaraş’ta ilk kez gerçekleştirecek olan Altın Külah Ödül töreninde şehre değer katan 46 farklı kategori de ödül verilecek.

“Şehre önemli bir katma değer olacak”

Ödül töreni hakkında konuşan Alpedo – Kervan Lezzet Grubu yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu, “Altın Külah Kahramanmaraş adına önemli bir katma değer olacak.

Şehrimizin alanında emek veren markaları ve enleri Kahramanmaraşlıların oylarıyla belirlenecek. Gazeteci İlker Apaydın Bey organizasyonu başarıyla yürütecektir.

Böyle bir programa ana sponsor olmaktan mutluluk duyuyoruz.”ifadelerine yer verdi.

“Kahramanmaraşlıların oyuyla belirlenecek”

Projenin Kahraman TV Genel Yayın Koordinatörü Gazeteci İlker Apaydın tarafından organize edileceği belirtildi. Proje hakkında konuşan Apaydın ise, “Şehrimizde ilk defa bu denli kapsamlı bir ödül töreni organize ediliyor.

Bu süreçte Alpedo Lezzet Gurubu Ana Sponsor oldu. Sürece ilişkin çalışmalarımız devam ediyor.

Kahramanmaraşlıların oyuyla 46 dalda ödül takdim edilecek. Tören geleneksel hale gelecek. Şehrimizin iki önemli değeri olan altın, kuyumculuk sektörü ve dondurma sektörünü simgeliyor. Ulusal çapta önemli isimler törene katılacak.

Katılımcıları yakında peyder pey kamuoyu ile paylaşacağız.”dedi.