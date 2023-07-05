Altın vatandaşların birikimlerini değerlendirmek konusunda tercih ettiği araçlardan bir tanesi olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, altın alırken dikkat edilmesi gereken detaylara özellikle vurgu yapıyor. Öncelikli olarak güvenlik unsurlarından emin olunması gerektiği belirtilirken satın alınacak altının üzerinde yer alan ayar, imalatını yapan firmanın damgası veya markası ve patentinin olup olmadığına bakılması gerektiğine de işaret ediliyor. Kuyumcu Burcu Kayser Sarıçiçek ve Serhat Sarıçiçek altın alımında dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verdiler. Sarıçiçek çifti yaptıkları açıklamada vatandaşları uyardılar.

İŞÇİLİK FİYATINA DİKKAT

Yapılan açıklamada; “Altın almak istediğinizde öğrenmeniz gereken seçeneklerden en önemlisi altının ağırlığıdır. Ağırlığı, gramının fiyatının ne kadar olduğu ve gram işçiliğinin ne olduğunu da öğrenmelisiniz. Hatta bu aşamada siz de yapılan hesabı gözden geçirip, kontrol edebilirsiniz. Bu sizin daha güvenli bir harcama yapmış olmanız açısından önemli bir unsur olarak bilinir. Altın alırken işçilik fiyatının ne kadar olduğunu bilirseniz, altınınızı satmak istediğiniz zaman ne kadar fiyat düşüşüyle karşı karşıya olacağınızı görürsünüz. Böylece altınınız üzerinden yapacağınız kar oranını da zorlanmadan hesaplayabilirsiniz." denildi.

"22 AYAR GÖRÜNÜMLÜ 8 AYAR BİLEZİKLER"

Uyarılarına devam eden Sarıçiçek çifti "Özellikle düğünlerde takılan 22 ayar görünümlü 8 ayar bileziklere, ya da daha düşük değerdeki takılar ve sahte çeyrek altınlar ile sıkça karşılaşıyoruz. Bu durum hem vatandaşları hem de bizleri üzmektedir. Altın alışverişinin yoğun olduğu bu günlerde vatandaşların dikkatli olmalarını istiyoruz. Pırlantada dahi aynı sorunlar yaşanabiliyor. Altın veya pırlanta alacak olan vatandaşlarımız güvendikleri kuyumcular ile alışveriş yapsınlar." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARI ZARARA UĞRATIYORLAR"

Altının ayarına da dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Sarıçiçek çifti, "Altın alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de alınan altının ayarıdır. Özellikle 8 ayar altın konusunda birçok sorun yaşanıyor. 18 ayar altını 22 ayar olarak veya 22 ayar altını 24 ayar olarak satan bazı art niyetli kuyumcular da vatandaşları zarara uğratıyorlar. Bu nedenle altın alışverişinde altının ayarına da dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

Devamında "Genel olarak kuyumcularda yaşanan bu sorun, birçok yatırımcının endişeyle yaklaştığı konular arasında yer alıyor. Ayrım yapabilmek ve altının sahte olup olmadığını anlamak istiyorsanız o zaman ayrım yapabilmek adına TSE ibaresini gözden geçirmelisiniz. Kart bilgisinin bulunması, üretici firmaların sertifikasının var olması gibi detaylar da atlamamanız gereken önemli detaylar içerisindedir." ifadeleri kullanıldı.

Sarıçiçek çifti uyarılarının devamında şu şekilde konuştu:

"Altınlar, gram altın, çeyrek altın, bilezik ve cumhuriyet altını gibi farklı seçeneklere ayrılıyor. Yani sizler altın üzerinden yatırım yapmak istediğiniz zaman bu seçenekleri kullanabiliyorsunuz. Sıklıkla tercih edilen altın seçenekleri içerisindeyse gram altın yer alıyor. Birçok kişi yatırım yapmak istediğinde altın modelleri içerisinde gram altını tercih ediyor. Çünkü gram altın, diğer altın modellerine kıyasla yatırımınızın zarar görmesine neden olacak olumsuzlukları barındırmıyor. Bu aşamada örnek olarak gösterilebilecek durumlardan biriyse işçilik.

Altın alırken sadece altının gramına değil aynı zamanda işçilik maliyetine de ödeme yaparsınız. Bu yüzden satın alacağınız altının hangi amaçla temin edildiği, altının fiyatlandırılmasını da etkiler. Yatırım için satın alınan altınların çoğunda, işçilik oranı diğerlerine göre küçüktür. Tüm bunların baz alınması, altınların buna göre seçilmesi sizleri hedeflediğiniz kazanç oranlarıyla bir araya getirecektir. Altınların sabit değerinin korunması, işçilik maliyetinin bulunması gibi önemli faktörlere de dikkat edilmesi bekleniyor."