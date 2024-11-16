Geçtiğimiz aylarda yaşanan fiyat artışlarının ardından gelen bu gerileme, gram altın başta olmak üzere çeyrek, tam ve Cumhuriyet altınında da etkisini gösterdi.

Yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişen altın fiyatları, son bir haftadır düşüş eğiliminde seyrediyor.

Analistler, altın fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle yatırımcıların strateji değişikliğine gidebileceğini öngörüyor.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar gibi faktörlerle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

Gram Altın: Alış 2.836,84 TL / Satış 2.837,26 TL

Çeyrek Altın: Alış 4.835,00 TL / Satış 4.897,00 TL

Yarım Altın: Alış 9.670,00 TL / Satış 9.789,00 TL

Tam Altın: Alış 19.133,97 TL / Satış 19.509,67 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 19.341,00 TL / Satış 19.508,00 TL

Ata Altın: Alış 19.731,91 TL / Satış 20.227,82 TL