Merkez bankalarının faiz kararı öncesinde yatırımcılar "bekle-gör" yaklaşımına girdi.

Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ile perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarından alınacak sinyaller, piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

ALTIN ÜÇ GÜNDÜR YÜKSELİŞTE

Altının ons fiyatı, Fed'in para politikası kararları öncesinde yatırımcıların güvenli liman talebiyle yükselişini üçüncü işlem gününe taşıdı.

ONS ALTIN: 3 BİN 362 DOLARDA

Dün yüzde 2,9 yükselişle 3 bin 334 dolardan günü tamamlayan ons altın, yeni işlem gününde de 3 bin 362 dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Ons altına paralel olarak yurt içinde de altın fiyatları arttı. Çeyrek altın, tekrar 7 bin liranın üzerine çıktı.

Gram altın: 4 bin 172 lira

Çeyrek altın: 7 bin 74 lira

Cumhuriyet altını: 28 bin 826 lira

Tam altın: 28 bin 320 lira

Yarım altın: 14 bin 159 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kaybederek 9.112,19 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 10.440,00 puanda işlem gördü.

DOLAR/TL

Dolar/TL, dün yatay seyirle 38,5630'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,6120 seviyesinden işlem görüyor.

BRENT PETROL

Brent petrolün varili yeni işlem gününde 1,2 değer kazancıyla 60,9 dolardan satılıyor.