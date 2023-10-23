Altın fiyatları, geçtiğimiz günlerde İsrail güçlerinin Gazze'de hastaneye yaptığı saldırı sonrası devam eden çatışmalarla birlikte risk algısının güçlenmesi nedeniyle bu hafta sert arttı.

Ons altın fiyatları bu hafta yüzde 3,5 arttı. Yurtiçinde de gram ve çeyrek altın bu hafta yatırımcısına kazandırdı. Altının gram satış fiyatı yüzde 4,55 değer kazandı ve hafta içi yeni rekorlar kırdı.

Bu ayın başında 1830 dolar seviyesinde bulunan altın fiyatları, savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana istikrarlı bir şekilde arttı. Sarı metal bu haftayı da güçlü bir yükselişle bitirdi.

Orta Doğu’da daha geniş çaplı bir çatışma korkusunun güvenli liman talebini körüklemesi ile ons altın 2 bin dolar seviyesine yaklaştı ve haftayı 1981 dolarla tamamladı.