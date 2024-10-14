Güncel ekonomik gelişmeler, döviz kurları ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Özellikle gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını gibi türler, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Altının güvenli liman olarak görülmesi, belirsizlik dönemlerinde fiyatların artmasına neden oluyor.

Bu hafta çarşamba günü İngiltere'de açıklanacak enflasyon verileri ve perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararı izlenecek.

Yatırımcılar Fed'in faiz indirimlerine ilişkin daha fazla ipucu bekliyorlar.

Piyasalar, ABD'nin beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından 50 baz puanlık faiz indirimini fiyatlamayı bıraktı.

Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay büyük bir faiz indirimine gideceği yönünde beklentilerin azalmasından destek görmeyi sürdürdü. Dolar endeksi, 103,1 seviyesine kadar yükseldi.

Asya tarafında Çin'in ekonomiye destek adımları yakından takip edildi.

Çin Maliye Bakanı Lan Foan, cumartesi günü hükümetin borçlanmayı önemli ölçüde artırma vaadinde bulundu. Foan, bu yolla sağlanacak desteğin büyüklüğü konusunda bilgi vermedi.

FİYATLAR İSE ŞÖYLE SIRALANIYOR:

Gram Altın: Alış 2,927.49 | Satış 2,927.95

Çeyrek Altın: Alış 4,956.00 | Satış 5,018.00

Yarım Altın: Alış 9,882.00 | Satış 10,031.00

Tam Altın: Alış 19,765.00 | Satış 19,991.00

Cumhuriyet Altını: Alış 20,219.00 | Satış 20,524.00

Ata Altın: Alış 20,110.21 | Satış 20,615.37

Ons Altın: Alış 2,657.00 | Satış 2,657.54

Has Altın: Alış 2,928.22 | Satış 2,928.60

22 Ayar Bilezik: Alış 2,765.65 | Satış 2,928.63

18 Ayar Altın: Alış 2,224.31 | Satış 2,226.22

14 Ayar Altın: Alış 1,642.79 | Satış 1,643.96

Gremse Altın: Alış 48,752.04 | Satış 49,379.65

İki Buçuk Altın: Alış 48,752.07 | Satış 49,525.18

Beşli Altın: Alış 98,722.83 | Satış 100,637.61

0.25 Gram Altın: Alış 731.87 | Satış 731.99