Edebiyat, bilim, fotoğraf, şiir gibi farklı alanlarda verilen Altın Kalem Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. 2018'den itibaren verilen ödüllerde fotoğraf alanında Yılın Fotoğrafçısı Ödülü, ünlü fotoğrafçı Engin Uzun'a verildi. Uzun, yaratıcı ve etkileyici fotoğraflarıyla jüri üyelerinin dikkatini çekmeyi başardı ve bu sayede prestijli ödülün sahibi oldu. Birçok farklı konuda yaptığı başarılı çalışmalarıyla tanınan Uzun, doğa, insan ve mimari gibi birçok farklı alanda çektiği fotoğraflarla biliniyor.

FOTOĞRAF BENİM İÇİN BİR TUTKU

20 Mayıs'ta İstanbul Mihrabat Korusu'nda gerçekleşen ödül töreninde konuşan Engin Uzun, "Bu ödülü almak benim için büyük bir onur. Fotoğraf sanatı, benim için bir tutku ve yaşam biçimi haline geldi. Her zaman yeni şeyler öğrenmek ve kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Bu önemli ödül, beni daha da motive ediyor" dedi.

MOTİVASYON KAYNAĞI OLACAK

Engin Uzun, ödülü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu ödül sadece benim değil, aynı zamanda bana ilham veren tüm insanların ve doğanın da bir ödülüdür. Çevremizdeki güzellikleri keşfetmek ve onları fotoğraflamak, benim için bir ayrıcalık. Bu ödül, benim için yeni projeler ve çalışmalar yapmak adına bir motivasyon kaynağı olacak" diye sözlerini tamamladı.

DEĞERLİ İSİMLER YER BİR ARAYA GELDİ

Edebiyat ve sanat dünyasından önemli isimlerin buluştuğu Altın Kalem Ödülleri'nde Uzun'un yanı sıra, Necip Fazıl Kısakürek Şiirde Vefa ödülü, Çocuk Edebiyatı Vefa ödülü Mevlana İdris, Şiirde Cahit Zarifoğlu, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Mehmet Sungur, Sinan Akyüz, Prof. Dr. İhsan Karaman, Barış Muslu, Metin Hara gibi isimlerin yanında yılın gazetecisi İsmail Karakaş, yılın küratörü Marcus Graf gibi birçok değerli isim yer aldı.