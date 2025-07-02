Türkiye, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda büyük bir gurur yaşadı. Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalama finalinde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Slovakya'nın Samorin kasabasında düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, milli sporcu 27.24 saniyelik derecesiyle tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye'ye altın madalya getirdi.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Nusrat Allahverdi'nin bu başarısıyla Avrupa gençler şampiyonu olduğu duyuruldu.

Türk Sporunun Yükselen Yıldızı

Nusrat Allahverdi, gösterdiği performansla hem Türkiye'yi gururlandırdı hem de Türk yüzmesindeki başarı grafiğini yukarı taşıdı. Milli sporcunun elde ettiği bu tarihi başarı, gelecekteki uluslararası yarışlar için de umut verdi.

Türkiye, Yüzmede İddiasını Güçlendiriyor

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kazanılan bu altın madalya, Türkiye’nin yüzmede ne kadar iddialı bir konuma geldiğini bir kez daha gösterdi. Milli yüzücüler, hem bireysel hem takım olarak Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor.