Türkiye’de altın fiyatları, küresel piyasalarda ons altın ve döviz kuru hareketlerine paralel olarak yatırımcıların odağında yer alıyor. Serbest piyasa verilerine göre bugün 24 ayar gram altın yaklaşık 6.200 TL civarında işlem görüyor. Çeyrek altın ise yaklaşık 10.300 TL seviyesinde seyrederken, yarım ve tam altın gibi diğer ziynet türlerinde de yüksek fiyatlar dikkat çekiyor.

📌 Güncel Altın Fiyatları

Gram altın: ~6.200 TL

Çeyrek altın: ~10.300–10.400 TL

Yarım altın: ~20.600–20.800 TL

Cumhuriyet altını: ~41.700–42.300 TL

Ons altın: ~4.470 USD seviyesinde işlem görüyor.

Altın fiyatlarının bu yüksek seviyelerde seyretmesinde, özellikle küresel belirsizlikler ve dolar/TL kurundaki hareketler etkili oluyor. Yatırımcılar, ABD ekonomi verileri ve jeopolitik riskler gibi faktörleri takip ederek alım-satım kararları alıyor.

Analistler, altının hala “güvenli liman” varlığı olarak talep gördüğünü, ancak kısa vadeli dalgalanmaların olabileceğini belirtiyor. Özellikle düğün ve yatırım amaçlı alım yapanlar için çeyrek ve gram altın fiyatları kritik önem taşıyor.

Altın fiyatları piyasa koşullarına ve döviz kuruna bağlı olarak gün içinde değişebildiği için yatırımcıların canlı verilere bakarak işlem yapmaları öneriliyor.