Meteoroloji tarafından Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde beklenen sağanak, kar yağışı, fırtına ve çığ tehlikesi nedeniyle 27 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunmuş, pek çok ilde eğitime bir gün ara verildiği açıklanmıştı.

Beklenen kar yağışının ve sarı kodlu uyarının ardından Kahramanmaraş'ta eğitime ara verilip verilmeyeceği de merak konusu oldu.

Göksun ve Ekinözü kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve oluşabilecek riskler nedeniyle bugün ilçe genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği açıklandı.

Açıklamada, aynı tarihte kamuda görev yapan hamile personel, engelli personel, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.