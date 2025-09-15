Fed’in önümüzdeki dönemde faiz indirimine gitme olasılığı, altını cazip bir yatırım aracı haline getiriyor. Bunun yanı sıra düşük faizler, alternatif yatırım araçlarının getirisini düşürdüğü için altına talebi artırabiliyor. Ancak dolar/TL kurundaki dalgalanmalar, altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratıyor. Bu durum, altını yatırım aracı olarak değerlendirmek isteyenlerin en çok merak ettiği soruları da beraberinde getiriyor.

İşte gram altın, çeyrek altın ve ons altının piyasalardaki güncel verileri.

Gram altın fiyatı 4.800 TL'nin üstüne çıkarak rekor seviyelere yaklaştı.

Çeyrek altın, hem gram altındaki yükseliş hem de piyasalarda altına olan talebin artmasıyla birlikte neredeyse 7.900 TL seviyelerini görmeye başladı.

Uluslararası piyasalarda ons altın ise 3.600 – 3.700 dolar aralığında seyir izliyor.