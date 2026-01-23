23 Ocak 2026 Cuma günü altın piyasasında tarihi bir yükseliş trendi izleniyor. Jeopolitik gelişmeler ve küresel yatırımcıların güvenli liman arayışı, altının değer kazanmasını sağlıyor. Gram altın fiyatı rekor seviyelere yaklaşırken, uluslararası bankaların tahmin güncellemeleri de piyasadaki oyuncuların dikkatini çekiyor.

Altın Fiyatları Neden Yükseliyor?

Analistler, altına olan talebin artmasında jeopolitik risklerin, ABD’nin faiz politikası beklentilerinin ve küresel ekonomik belirsizliklerin etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle İran’daki protestolar, ABD’nin Venezuela ile ilgili adımları ve Grönland konusundaki jeopolitik dengeler gibi gelişmeler güvenli liman olarak görülen altına yönelimi güçlendiriyor. Bu durum, ons altının değerini yukarı taşırken yatırımcıların altına talebini artırıyor. Ayrıca Fed tarafında beklenen faiz indirimi beklentileri, altının cazibesini daha da artırıyor.

Gram Altın ve Diğer Altın Fiyatlarında Son Durum

23 Ocak sabahı itibarıyla altın fiyatlarında yüksek hareketlilik kaydedildi:

Gram Altın: Yaklaşık 6.906 – 6.920 TL bandında işlem görüyor ve rekor seviyelere yaklaşıyor.

Ons Altın: Küresel piyasada ons altın yaklaşık 4.950 dolar civarında işlem görüyor.

Çeyrek Altın: 11.057,62 TL

Yarım Altın: 22.041,92 TL

Tam Altın: 45.460,00 TL

Cumhuriyet Altın: 44.230,47 TL seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor.

Piyasaların Nabzı

Piyasalar şu anda hem kısa vadeli teknik seviyeleri hem de uzun vadeli risk faktörlerini değerlendirmeye devam ediyor. Altının güvenli liman özelliği, belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların portföylerinde altın ağırlığını artırmasına neden oluyor. Hem iç hem de dış piyasalardaki gelişmeler, fiyatların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.