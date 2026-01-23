Meteorolojik uyarının ardından kent genelinde hafif ve yer yer etkili kar yağışı görülürken, bazı güzergâhlarda trafik kısıtlamaları uygulanmaya başlandı.

Yol Durumu Bilgilendirmesi

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre güzergâh bazlı yol durumu şu şekilde:

Kahramanmaraş – Göksun yolu:

Hafif kar yağışı etkili. TIR ve kamyonlara kapalı , küçük araçların geçişine açık.

Göksun – Pınarbaşı yolu:

Hafif kar yağışı devam ediyor. TIR ve kamyonlar hariç tüm araçlara açık.

Pazarcık – Narlı – Gaziantep yolu:

Hafif kar yağışı görülüyor. KCS Kavşağı’ndan itibaren tüm araçlara kapalı.

(Otoyol Gaziantep yönü sadece otomobillere açık.)

Pazarcık – Gölbaşı yolu:

Kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonlara kapalı.

Elbistan – Göksun yolu:

Kar yağışı var. Tüm araçların geçişine açık.

Elbistan – Malatya yolu:

Kar yağışı etkili. Tüm araçlara açık.

Sürücülere Uyarı

Emniyet yetkilileri, sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını, yola çıkacak olanların ise kış lastiği, zincir ve trafik kurallarına mutlaka dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Özellikle ağır tonajlı araç sürücülerinin belirtilen güzergâhlara kesinlikle uyması istendi.

Yetkililer, hava ve yol durumuna ilişkin güncel bilgilerin paylaşılmaya devam edeceğini bildirdi.