Bu hafta ise altın sınırlı yükselişini devam ettirerek kayıplarını telafi etme doğrultusunda ilerliyor.

ABD'de başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması ile birlikte "güvenli liman" olarak kullanılan altında değer kaybı yaşanmıştı.

Altında yurt içinde ve dışında yaşanan düşüş, bu hafta toparlanmaya geçti.

Ons altın 2 bin 631 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde İstanbul, Kapalıçarşı'da serbest piyasada ise altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 2 bin 920 lira

Çeyrek altın: 4 bin 952 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 177 lira

Tam altın: 19 bin 809 lira

Yarım altın: 9 bin 903 lira

22 ayar bilezik: 2 bin 744 lira

Reşat altın: 19 bin 761 lira

Hamit altın: 19 bin 766 lira

Has altın: 3 bin 94 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 34,5417 lira

Euro: 36,6222 lira

Sterlin: 44,0154 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,73 değer kaybederek 9.232,90 puandan tamamladı.

BITCOIN

Kripto para piyasalarında ise Trump'ın ABD'deki başkanlık seçimini kazanmasının ardından başlayan yükseliş eğilimi devam ediyor. Dün, Bitcoin'in fiyatı 93 bin 905 dolarla rekor kırarken, yeni günde 92.500 dolar seviyesinde seyrediyor.