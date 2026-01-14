ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerin devam etmesi ve jeopolitik risklerin sürmesi altın fiyatlarını destekliyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 361,8 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla yüzde 1,1 değer kazancıyla 6 bin 430 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 624 liradan, Cumhuriyet altını ise 42 bin 330 liradan satılıyor. Altının onsu dünkü kapanışa göre yüzde 1 artışla 4 bin 634 dolardan işlem görüyor.