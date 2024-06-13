Operasyon kapsamında; 5 adet 21 ve 22 ayar Reşat altın, 2 adet 22 ayar tam altın, 5 adet 22 ayar yarım altın, 6 adet 22 ayar yarım Reşat altın, 2 adet 21 ayar yarım Reşat altın, 2 adet 22 ayar Ata altın, 1 adet 258 gram kesilmiş külçe altın, 2 adet 24 ayar külçe altın, 8 parça halinde 387 gram 24 ayar saf altın, 16 parça 894 gram 24 ayar saf altın, 1 adet kesilmiş vaziyette 278 gram külçe altın, 2 adet 200 gram ağırlığında 24 ayar külçe altın, 40 adet 56 gram ağırlığında çeyrek altın, 3 adet kesme astar, 7 adet 18 ayar kesilmiş altın astar, 185 adet basıma hazır altın pulu, 207 adet 358 gram ağırlığında 22 ayar çeyrek altın, 12 adet basıma hazır vaziyette 21 ayar altın, 140 bin TL suç geliri, 54 adet altın basımında kullanılan kalıp ele geçirildi.

Operasyonla ilgili olarak M.A. ve M.A.T. hakkında adli işlem başlatıldı

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt