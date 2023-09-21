Sosyal belediyecilik çerçevesinde daima vatandaşların yanında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel günlerde de vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretler de yürekleri ısıttı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen ve ekibi, geçici barınma merkezinde yaşayan Alzheimer hastalarını konteynerlerinde ziyaret etti.

Alzheimer hastalığına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve aile bireylerine moral vermek için gerçekleştirilen ziyarette ekipler, hastalarla yakından ilgilenirken, çeşitli hediyelerle de yüzleri güldürdü.

Yaşlılarımızın Daima Yanındayız

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, “Alzheimer, yaşlılarda en sık görülen hastalıklar arasında. Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak bizler de 21 Eylül Alzheimer Günü’nde bu hastalığa dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için Alzheimer hastalarımızı ziyaret ettik.

Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlılarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz rutin hizmetlerimizin yanı sıra Alzheimer hastalarımıza yönelik de çeşitli projelerimiz var. Akıllı bileklikler vasıtasıyla Alzheimer hastalarımızın takiplerini yapıyoruz. Hemşirelerimiz düzenli olarak hastalarımızın sağlık kontrollerini yapıyor. Fizyoterapist hizmetimiz yine aynı şekilde devam ediyor. Kişisel bakımları ve temizlikleriyle de ilgileniyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör öncülüğünde daima yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlarımızın yanındayız” cümlelerini kaydetti.