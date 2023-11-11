Merzifon-Samsun kara yolu Şehzadeler Tüneli mevkiinde, tır ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Mustafa Aktan, Metin Tiryaki ve Serkan Günsel ile araçta bulunan Nagihan ve Ali Kerem Günsel 112 Acil Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.