Gazze'de İsrail saldırılarında yıkılan ve daha sonra restorasyon yapılarak yeniden hizmete açılan Rantisi Çocuk Hastanesi'nde, yetersiz beslenme vakaları en yüksek seviyelerine ulaştı. İsrail'in devam eden saldırıları ve abluka sonucu gıda ve ilaç krizi nedeniyle yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklar, kısıtlı imkânlarla hastanede tedavi görüyor.

Acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız devam ederken uygulanan ambargo sebebiyle bölgedeki "insani kriz" had safhaya ulaştı.

Bir hayır kurumu tarafından Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırların yakınında, sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

Temel gıda malzemelerine ulaşamayan Filistinliler, bir tas yemek için güneşin altında uzun saatler sıra bekledi. Bölgeye havadan ve karadan giren yardımların İsrail tarafından kısıtlanması bölgedeki açlık krizinin çözülmesini engelliyor.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 134'ü çocuk olmak üzere 376'ya yükseldiği aktarılıyor.