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C,nayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.K. tutuklandı, babası Can Kaysuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçan F.K. ile babası Can Kaysuk, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nin Yunus ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan Raşit Kaysuk, yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, “Yeğenimi neden benim istediğim gence vermiyorsun?” diyen Can Kaysuk ile kardeşi arasında kavga çıktı.

Önceki gün Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde, çay ocağında oğlu F.K. (16) ile oturan Can Kaysuk, yoldan geçen kardeşi Raşit Kaysuk'u gördü.

Raşit Kaysuk olumsuz yanıt verince iki kardeş tartıştı.

Bursa’da at arabasıyla hurdacılık yapan Can Kaysuk (43), kardeşi Raşit Kaysuk'tan (37), yeğeni G.K.'yi (17) tanıdığı bir gençle evlendirmesini istedi.

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