Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025'in tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yanı sıra ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan unsurlarının katılımıyla 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikattan görüntüler de yer aldı.