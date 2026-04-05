Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu İrfanı Değerleri Kahvaltı Buluşmaları kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Programa, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de katıldı.

Toplumsal barışın güçlendirilmesine yönelik adımların önemine dikkat çeken Tekin, farklı etnik ve dini kimliklerin bir arada huzur içinde yaşadığı bir Türkiye hedefiyle çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Bu kapsamda toplantıya katılan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in de STK temsilcileriyle temaslarda bulunduğu gözlendi.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılından itibaren demokratikleşme ve insan hakları alanında önemli reformların hayata geçirildiğini belirten Tekin, bu süreçte toplumdaki ayrışmayı ortadan kaldırmaya yönelik politikaların ön planda tutulduğunu dile getirdi.