Yağışlı günlerin ardından Kahramanmaraş’ta güneşli hava yüzleri güldürdü, vatandaşlar çarşıya akın etti.

Kahramanmaraş’ta uzun süren yağışlı havanın ardından güneş yüzünü gösterdi, kentte hayat yeniden canlandı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar, tarihi Kapalı Çarşı’ya akın etti.

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, çarşıda hem alışveriş yaptı hem de vakit geçirmenin keyfini yaşadı. Şehrin en yoğun noktalarından biri olan Kapalı Çarşı’da oluşan kalabalık, uzun süredir etkili olan yağışlı havanın ardından dikkat çekti.

Yaşanan hareketlilik esnafın da yüzünü güldürdü. Günlerdir süren durgunluğun ardından çarşıda yeniden yoğunluk oluşurken, işlerin açılmasıyla birlikte esnaf umutlandı.

Aileleriyle birlikte çarşıyı gezen vatandaşlar, tarihi atmosfer eşliğinde güneşli havanın tadını çıkararak hafta sonunu değerlendirdi. Kentte etkisini sürdüren güzel havanın önümüzdeki günlerde de sosyal yaşamı canlandırması bekleniyor.