Kahramanmaraş’ta basın mensupları sosyal etkinliklerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda şehirde bu kez renkli bir karşılaşma yaşandı. Aksu TV ekibi ile Manşet Gazetesi çalışanları, halı sahada karşı karşıya geldi.

Yoğun çekişmeye sahne olan mücadelede gazeteciler ve televizyon ekibi, sahada hem yeteneklerini sergiledi hem de mesleki dayanışmanın en güzel örneklerinden birini ortaya koydu. Maç boyunca atılan goller, yapılan şık paslar ve eğlenceli anlar, karşılaşmaya ayrı bir renk kattı.

Saha içindeki rekabetin centilmenlik çerçevesinde yaşandığı mücadelede, saha dışında dostluk ve birlik mesajları ön plana çıktı. Meslektaşlar, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek hem spor yaptı hem de keyifli vakit geçirdi.

Karşılaşmanın sonunda skorun önemi ikinci planda kalırken, kazanan taraf dostluk ve dayanışma ruhu oldu. Bu tür etkinliklerin basın camiası arasındaki bağı güçlendirdiği ifade edildi.