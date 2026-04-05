Kahramanmaraş’ta bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yöresel lezzetlerden biri olan firik sezonu başladı. Şehrin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan tarhana firiği, tezgâhlarda yerini alırken vatandaşlardan da yoğun ilgi görüyor.

Besleyici özelliği ve uzun süre tok tutmasıyla bilinen firik, özellikle bahar aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu lezzet, hem günlük tüketim hem de kışlık hazırlıklar için tercih ediliyor.

Baharın etkisini artırmasıyla birlikte üretimi hız kazanan firik, yerel pazarlarda hareketliliği de beraberinde getirdi. Vatandaşlar, doğal ve sağlıklı olması nedeniyle firiğe yönelirken, satıcılar da artan talepten memnun.

Üreticiler, sezonun bereketli geçmesini beklediklerini belirterek, önümüzdeki günlerde talebin daha da artacağını ifade ediyor. Kahramanmaraş’ta firik sezonunun başlamasıyla birlikte hem mutfaklar hem de pazarlar yeniden canlandı.