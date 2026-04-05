Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde, “dur” ihtarına uymayıp kaçarken 2 polisin yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücüye 520 bin lira ceza kesildi.

Motorize yunus ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda drift ve makas atan 46 AIH 373 plakalı aracı durdurmak istedi. Uyarıya uymayan sürücü A.H. (17), yunus ekibine çarparak kaçtı. Yaralanan polisler Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan sürücü, Karacasu Karaziyaret Mahallesi’nde yakalandı. A.H.’ye çeşitli ihlallerden yaklaşık 520 bin lira ceza uygulanırken, babasının 3 gün önce aracın izinsiz alındığını bildirdiği ortaya çıktı.