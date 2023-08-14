Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Hacı Bektaş Veli'nin insanlığa verdiği barış ve kardeşlik mesajlarının tazeliğini koruduğunu söyledi.

Hacı Bektaş Veli'nin yaşadığı 13'üncü yüzyılda ortaya koyduğu öğretileri ile Anadolu'ya yeni kimlik kazandıran önemli bir rehber olduğunu vurgulayan Aktekin, onun evrensel mesajlarının insanlığa yön verdiğini dile getirdi.

Allah aşkı ve insan sevgisiyle yoğrulan Hacı Bektaş Veli öğretilerinin, 700 yılı aşkın süredir varlığını sürdürdüğüne dikkati çeken Aktekin, bu mesajların bundan sonraki süreçte de toplumlar arasında iletileceğini ifade etti.

Aktekin, Hacı Bektaş Veli'nin, "Gelin canlar bir olalım", "Eline, beline, diline sahip ol", "Ara, bul" gibi mesajlarıyla tüm insanlığa kıymetli hatırlatmalarda bulunduğunu anımsattı.

"Anadolu ve Balkanlar'da İslam kültürünün yaygınlaşmasında büyük etkisi olan isim"

Hacı Bektaş Veli'nin, Hoca Ahmed Yesevi'nin talebelerinden Lokman Perende'den eğitim aldıktan sonra Anadolu'ya gönderildiğini anlatan Aktekin, şöyle devam etti:

"Hacı Bektaş Veli, Anadolu'nun İslamlaşmasında ve bugünkü Müslüman Türk kimliğinin oluşmasındaki önemli manevi mimarlardandır. Çeşitli seyahatlerin ardından Sulucakarahöyük'e geliyor, kendi dergahını kuruyor, yetiştirdiği öğrenciler aracılığıyla başta Anadolu olmak üzere Balkanlar'da da İslam kültürünün yaygınlaşmasında büyük etkisi olan bir isim. Osmanlı'dan önce bu öğretileri yaygınlaşıyor ve Osmanlı'nın gelişmesiyle Yeniçeri Ocağı'nda Hacı Bektaş Veli'nin fikirleri temel dünya görüşü olarak kabul görüyor."



Anadolu'nun manevi mimarlarından Hacı Bektaş Veli vefatının 752. yılında anılıyor

"Kendi yaşantısında da İslam'ın güzelliklerini gösteriyor"

Hacı Bektaş Veli'nin tasavvuf anlayışının dindeki kuralları ve fıkhi boyutu değil, irfanı, sevgi yönünü, içsel boyutu ön plana alan bir yaklaşım olduğuna değinen Aktekin, "Mevlana ve Yunus Emre'de de bunu görüyoruz. Korkutarak değil sevdirerek, sadece nasihat ile değil, kendi yaşantısında da İslam'ın güzelliklerini göstererek insanlara mesaj iletiyorlar. Bugün Anadolu'da eğer Türk kimliği ile Müslüman kimliği özdeşleşmiş ise biz bunu başta Hacı Bektaş Veli olmak üzere Mevlana ve Yunus Emre gibi dinin içsel boyutunu ön plana çıkaran isimlere borçluyuz" diye konuştu.

Aktekin, Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerinin bilimsel şekilde ele alınması amacıyla NEVÜ bünyesinde 2014 yılında kurulan Hacı Bektaş Veli Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki yüksek lisans programlarında çeşitli çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.