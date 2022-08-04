Andırın Belediyesi, mahallelerdeki yol sorunları çözümlemek adına parke yapımı ve yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede yenilenen parke üretim tesisinde üretilen parkeler andırınlı vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen andırın belediye başkanı ahmet doğan, mahallelerde vatandaşlarla hasbihal ediyor, istek ve görüşlerini dinliyor.

Çalışmaların ardından parke üretim tesisini de inceleyen belediye başkanı ahmet doğan, yaptığı açıklama da “Vatandaşlarımızın bizlere ilettiği sorunlara anında cevap vermeye çalışıp, hizmetlerimize devam ediyor” diye konuştu.