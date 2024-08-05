Etkinliğin Andırın'a çok yakıştığını ifade eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ile birlikte çok güzel etkinliklere imza atacaklarını vurguladı.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen'de 6 Şubat depremlerinin izlerini birlikte sardıklarını bunu da kano etkinliğiyle gösterdiklerini, kaleler şehri Andırın'ın, doğasıyla birlikte cazibe merkezi haline geldiğini dile getirdi.

Rengarenk kanolarıyla Kargaçayırı Göleti'ne açılan yarışmacılar, 2 farklı kategoride yarıştı.

Yarışların tamamlanmasıyla dereceye girenlere düzenlenen törenle ödülleri verildi.