Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde Geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Masa Tenisi Turnuvası 16-17-18 Ağustos 2024 tarihlerinde Andırın Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü kapalı spor salonunda gerçekleştirildi.

Yaklaşık 10 Ülke Sporcularının ve 220 yarışmacının katıldığı Turnuva, Andırın Gençlik ve Spor Salonunda düzenlendi.

Andırın Kaymakamlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Andırın Belediyesi, Andırın Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Andırın Milli Eğitim Müdürlüğü, Andırın Gençlerbirliği Spor kulübünün ortaklaşa düzenlediği Masa Tenisi turnuvasına, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, İran, Irak, Romanya, Sudi Arabistan, Bulgaristan ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yaklaşık 220 Profesyonel ve Amatör sporcular katıldı.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen’de kısa bir konuşma yaparak şunları ifade etti. “3.cüsü düzenlenen Ulusal Andırın Masa Tenisi turnuvamıza yaklaşık 300 tane sporcumuz başvuru yaptı ve biz 120 tanesini kabul ettik ve Andırın’ımıza doldu taştılar. 3 gün boyunca misafirimiz oldular, hepsinin ayaklarına sağlık teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir turnuva oldu. İnşallah 4.cüsünü daha fazla büyük bir alanda, daha fazla sporcunun katılacağı bir yarışma bekliyoruz. Bu hem Andırın’ın tanıtımı için hem de sporcuların Andırın’ı sevmesi için güzel bir etkinlik oldu. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ve bu müsabakada desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel Başkanıma da sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Seneye inşallah böyle güzel bir organizasyonu daha geniş kapsamlı yapacağız dedi. Gökşen; hem büyükşehir olarak hem de Andırın olarak sporcunun her zaman yanındayız” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra dereceye giren sporcuların ödülleri, Andırın Kaymakamı Mustafa Arslanşahin, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, Andırın Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Karaca ve Masa Tenisi İlçe Koordinatörü Mustafa Palta tarafından verildi.

5 Katagoride yapılan Ödüllü Masa Tenisi Turnuvasında; 12-17 Yaş Grubu Süper ligde 1.ci Eran Eren Zer, 2.ci Ahmet Yiğit Gülenler, 3.cü Ahmet Çelik oldu. 12-17 Yaş Grubu 1. Ligde 1.ci İlhan Şüdut, 2.ci Muhammed Hanzal, 3.cü Zeynep Yüzer olurken, 12-17 2.ligde 1.ci Eren Hazır, 2.ci Umut Bağmancı, 3.cü Barış Kalkan oldu. 18-39 Yaş Grubu Süper ligde 1.ci Mehmet Kalkan, 2.ci Sefa Keleş, 3.cü Taha Mert Kılıçoğlu oldu. 18-39 Yaş Grubu 1. Ligde 1.ci Ahad Tezcan, 2.ci Ali Hakan Kılıç, 3.cü Serkan Özbilgi olurken, 18-39 2.ci ligde ise 1.ci Alperen Şanlıtürk, 2.ci Yasin Özcan, 3.cü Barış Ay oldu. 40-54 Yaş Grubu Süper ligde 1.ci Osman Yılmaz, 2.ci Maksim Samalaj, 3.cü Orhan Altay olurken,40-54 Yaş Grubu 1. ligde 1.ci Mustafa Kantik, 2.ci Ahmet Gürbüz, 3.cü Alaaddin Özdemir,40-54 Yaş Grubu 2. Ligde 1.ci Mahmut Reçper, 2.ci Ahmet Nadıç, 3.cü Selçuk Yeşil, 40-54 Yaş Grubu 3.ligde 1.ci Kenan Çaloğlu, 2.ci Konstantin Rusenko, 3.cü Necmeddin Özdemir oldu. 55 Yaş Grubu Süper ligde 1.ci Salih Bilgin, 2.ci Mahir Birgül, 3.cü Hüseyin Ekmekçi olurken, 55 Yaş Grubu 1. ligde 1.ci Taner Ağar, 2.ci Metin Sarıalp, 3.cü Fuat Akpınar, 55 Yaş Grubu 2. ligde 1.ci Metin Bolu, 2.ci Erhan Erdeğler, 3.cü Veysi Sedef oldular.