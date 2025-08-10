Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında Andırın ilçesinde de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ilçenin yol altyapısını modernize ederek ulaşım ağını her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Andırın’a bağlı Efirağızlı ve Köleli mahallelerinde yürütülen çalışmalarla toplamda 10 bin metrekarelik stabilize yol ağı, kilit parke ile kaplandı. Özellikle yaz aylarında toz, kış aylarında ise çamur nedeniyle sorun yaşanan Köleli Mahallesi Hacıkahyalar mevkii, 6 bin metrekarelik kilit parke uygulamasıyla kalıcı bir çözüme kavuşturuldu. Efirağızlı Mahallesi’nin Sazak mevkiine ulaşımı sağlayan stabilize yol da 4 bin metrekarelik parke çalışmasıyla daha modern ve konforlu hale getirildi.

Yapılan bu altyapı iyileştirmeleri sayesinde hem bölge sakinlerinin günlük yaşamı kolaylaştırıldı hem de ulaşımda kalite ve güvenlik önemli ölçüde artırıldı.

Köleli Muhtarı İsa Çolakkadıoğlu ve Efirağızlı Muhtarı Mustafa Çınkır, yapılan yol çalışmalarının mahalleleri için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, ulaşımın artık daha güvenli ve konforlu hale geldiğini ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini ifade etti.