Kaza, sabah saatlerinde Altınoluk Mahallesi’nde meydana geldi. Nurullah Erhan yönetimindeki kum yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Nurullah Erhan ve yanında bulunan Kürşat Kılıç yaralanarak araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Andırın Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Nurullah Erhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu