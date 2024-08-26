Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, sürücü Mehmet Doğan (60) hayatını kaybetti. Kaza, öğle saatlerinde Karaağaç Mahallesi'nde gerçekleşti. Mehmet Doğan yönetimindeki 80 KJ 556 plakalı traktör, kent merkezine doğru ilerlerken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Traktörün altında kalan Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda, Mehmet Doğan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Doğan’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.