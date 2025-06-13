Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu, hızlı ve güvenli bir seyahat imkânı sunmak amacıyla yol yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Onikişubat ve Andırın arasında önemli bir bağlantı sağlayan Karasu Grup Yolu’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yaklaşık 30 kilometre uzunluğundaki grup yolunda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen kazı, dolgu, genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Mevcut yolun fiziki şartlarını iyileştiren projeyle, bölgeye daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı kazandırılıyor.

Grup yolunun Onikişubat sınırlarında kalan 14 kilometrelik kısmında çalışmalar başarıyla tamamlandı.

Andırın tarafındaki 16 kilometrelik kısımda ise son 4 kilometrelik kesim üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu bölümdeki çalışmaların da kısa süre içerisinde tamamlanarak yolun tamamen ulaşıma açılması hedefleniyor.

20 Kilometrelik Kısalma ile Zaman ve Yakıttan Tasarruf Sağlanacak

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Onikişubat ve Andırın arasındaki mesafe yaklaşık 20 kilometre kısalacak. Bu önemli kazanım, bölge halkına hem zaman tasarrufu hem de yakıt maliyetlerinde düşüş olarak yansıyacak.

Özellikle kırsal mahallelerin şehir merkezine erişimini kolaylaştıracak yol, günlük yaşamı büyük ölçüde rahatlatacak.

Yedi Mahallenin Ulaşım İmkânları Güçleniyor

Grup yolu; Onikişubat’a bağlı Çevrepınar, Sarımollalı, Avgasır ve Ayşepınarı mahalleleri ile Andırın’a bağlı Gökgedik, Tatarlı ve Emirler mahallelerinin ulaşım olanaklarını ciddi şekilde iyileştirecek. Proje sayesinde bu mahalleler arasındaki entegrasyon artacak, vatandaşlar arasında sosyal ve ekonomik ilişkiler daha da güçlenecek.