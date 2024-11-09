İlçede dostluk, kardeşlik ve birlik duygularını güçlendirecek olan yeni cami, ibadet mekânı olmanın ötesinde, vatandaşların bir araya geleceği önemli bir buluşma noktası olarak hizmet verecek.

Mescid-i Aksa adıyla, İslam’ın kutsal değerlerinden birini simgeleyen caminin, topluma ve özellikle gençlere dini ve ahlaki değerleri aşılaması hedefleniyor. Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, Andırın Belediye Başkanı Sinen GÖKŞEN ve protokol üyeleri, cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Cami, ilçenin dini ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, ruhani bir merkez olarak topluma hizmet sunmaya başladı.