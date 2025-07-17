Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini aniden serin ve yağışlı hava koşullarına bıraktı.

Kahramanmaraş'ta İşçiler İçi Para Dolu Çanta Buldu
Kahramanmaraş'ta İşçiler İçi Para Dolu Çanta Buldu
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Meteorolojik gelişmeler sonucu bölge genelinde etkili olan sağanaklar, özellikle sıcak havadan bunalan halkın rahatlamasını sağladı.

Aşırı sıcakların etkili olduğu dönemde, Kahramanmaraş’ın Karadenizine benzetilen ilçede nüfus artışının gözlemlendiği bildirildi.

Sıcak ve bunaltıcı havadan uzaklaşmak isteyen birçok kişi, serin ve yağmurlu havayı tercih ederek bölgeye yöneldi.