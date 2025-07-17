Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini aniden serin ve yağışlı hava koşullarına bıraktı.

Meteorolojik gelişmeler sonucu bölge genelinde etkili olan sağanaklar, özellikle sıcak havadan bunalan halkın rahatlamasını sağladı.

Aşırı sıcakların etkili olduğu dönemde, Kahramanmaraş’ın Karadenizine benzetilen ilçede nüfus artışının gözlemlendiği bildirildi.

Sıcak ve bunaltıcı havadan uzaklaşmak isteyen birçok kişi, serin ve yağmurlu havayı tercih ederek bölgeye yöneldi.