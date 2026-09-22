Alınan bilgilere göre, bölgedeki bir apartman dairesinden uzun süre haber alamayan ve içeride hareketsiz yatan kişileri fark eden komşular durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Dairede Hayatını Kaybettiği Tespit Edilen 3 Kişinin Kimliği Belirlendi

Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin daire içerisinde yaptığı ilk kontrollerde, 3 erkeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan kimlik tespiti çalışmalarında hayatını kaybeden kişilerin Mehmet Emre Ç., Enes Ç. ve Mehmet B. olduğu açıklandı.

Soruşturma Sürüyor

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının dairedeki çalışmaları titizlikle yürütülürken, ölüm nedenlerinin kesinlik kazanması için cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. 3 gencin ölümüne yol açan nedenin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.