Ankara'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Saat 11.30 sıralarında Çankaya'nın Söğütözü Mahallesi'nde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının yardımcı yakıt tankı, Ankara semalarındaki uçuş sırasında bilinmeyen bir nedenle koparak, TPAO'nun açık otoparkına düştü.

Park halindeki 2 otomobil ile 1 hafif ticari araçta hasar oluştu.

Otoparka düştü

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Askeri yetkililer de bölgeye geldi.

Uçaktan kopan parçanın düşme anı, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, gökyüzünde süzülen parçanın TPAO'nun bahçesine düştüğü görüldü.

3 araca isabet etti

Yakıt tankı olduğu iddia edilen parça 3 araca isabet etti.

Araçlarda maddi hasar oluştu.

Olay hakkında incelemeler devam ediyor.

MSB açıklama yaptı

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan da olaya ilişkin bir açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır." dendi.