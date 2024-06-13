Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı'nda "Gazze'de okullar erken kapandı, insanlık sınıfta kaldı" temasıyla düzenlenen etkinliğe, tedavi için Ankara'da bulunan Gazzeli aileler ve çocuklarının yanı sıra birçok aile ve öğrenci katıldı.

Üzerinde Türk ve Filistin bayraklarının olduğu uçurtmalar uçuruldu, Filistin temalı yazıların olduğu balonlar havaya bırakıldı.

Gazze'deki çatışmaların fotoğraflarının sergilendiği etkinlikte, Filistin'e destek içerikli pankartlar ve dövizler alana asıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)