Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin aktif olarak finans yapılanmasında eylemlerde bulundukları tespit edilen 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin 20'sinin daha önce kamu görevinde bulunduğu ve sonrasında örgüt üyeliğinden çıkarıldığı öğrenildi.

"Yusuf Ailesi" olarak adlandırılan, örgüte üye olan ve aktif olarak finans yapılanmasında bulundukları tespit edilen şüphelilerin, cezaevindeki örgüt üyelerine para temin ettikleri, kurye aracılığıyla elden veya ATM'lerden kartsız işlemler aracılığıyla para dağıttıkları ve örgüte maddi destek sağladıkları tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.