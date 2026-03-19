Sahte Mesajlarla Dolandırıcılık Girişimi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son günlerde vatandaşlara gönderilen sahte SMS ve e-postalarla ilgili önemli bir uyarı yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK adı kullanılarak “Bayram ikramiyeniz tanımlandı” şeklinde mesajlar gönderildiği belirtildi.

“Bu Mesajlar Kesinlikle Sahte”

Yetkililer, söz konusu mesajların gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak şu uyarılarda bulundu:

❗ Resmi kurumlar SMS veya e-posta ile link göndermez

❗ Ödeme onayı için bağlantı talep edilmez

❗ Kişisel bilgiler bu yöntemlerle istenmez

Vatandaşlara Hayati Uyarılar

SGK, dolandırıcılık mağduriyetlerinin önüne geçmek için vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:

Şüpheli linklere kesinlikle tıklamayın

Kimlik ve banka bilgilerinizi paylaşmayın

Gelen mesajları resmi kaynaklardan doğrulayın

Şüpheli Durumda Ne Yapılmalı?

Bu tür mesajlarla karşılaşan vatandaşların aşağıdaki kanallara başvurması istendi:

📞 ALO 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi

🖥️ CİMER başvuru sistemi

🏢 SGK il müdürlükleri

Bayram Öncesi Dolandırıcılara Dikkat

Uzmanlar, özellikle bayram dönemlerinde bu tür dolandırıcılık girişimlerinin arttığına dikkat çekiyor. Vatandaşların daha dikkatli olması ve resmi olmayan hiçbir mesaja itibar etmemesi gerektiği vurgulanıyor.