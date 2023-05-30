Süper Lig’de 36. hafta maçında Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Volkan Bayarslan yönetiminde Ankara Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon Galatasaray

Mücadele Galatasaray'ın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla Cumhuriyet'in 100. yılında Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

Galatasaray'ın 23. zaferini kazandığı maçta goller; Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveria'dan geldi. Ankaragücü'nün tek golünü ise Milson kaydetti.

Ankaragücü'nü yenen Galatasaray 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı

Galatasaray şampiyon olarak Fenerbahçe'yle karşılaşacak

Süper Lig’de Ankaragücü galibiyetiyle birlikte üst üste 4. maçını kazanan şampiyon Galatasaray puanını 82’ye çıkardı. Geçtiğimiz hafta küme düşen Ümraniyespor’u mağlup eden Ankaragücü, Galatasaray karşısında kaybetti ve 39 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray derbi mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak. Ankaragücü ise Kayserispor’u konuk olacak.

Ankaragücü'nü yenen Galatasaray 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı

Okan Buruk yeniden aynı başarıyı yakaladı

Okan Buruk, 30 Mayıs 1993'te futbolcu olarak ilk şampiyonluğunu da Ankaragücü'nü mağlup ederek yaşamıştı.

Okan Buruk, 30 yıl sonra bu kez teknik direktör olarak ilk şampiyonluğunu yine Ankara'da, yine Ankaragücü'nü yenerek ve yine 30 Mayıs'ta yaşadı.