Kahramanmaraş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9’uncu yıl dönümünde yine milli iradeye, demokrasiye ve birlik ruhuna sahip çıkma kararlılığını ortaya koydu.

15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenen anma programları, yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Bu anlamlı günde, Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve paydaş kurumların iş birliğiyle Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen program, yoğun katılımla ve duygu dolu anlarla geçti.

Burada Aksu Haber’e Özel açıklamalarda bulunan katılımcılar 15 Temmuz’un, milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına kasteden alçak bir darbe girişimi olduğunu belirterek, milletin tarihe geçecek bir duruş sergilediğini ifade etti.